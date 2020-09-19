أخبار مصر | "بعد عملية نقل اليوم".. عدد آثار المتحف المصري الكبير تكسر حاجز الـ50 ألف قطعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "بعد عملية نقل اليوم".. عدد آثار المتحف المصري الكبير تكسر حاجز الـ50 ألف قطعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية ٢٠٠٠ قطعة أثرية مختلفة الأحجام قادمة من المتحف المصري بالتحرير والمخزن المتحفي بتل اليهودية ومنطقة اثار الهرم، وذلك وسط إجراءات أمنيه من قبل شرطة السياحة والآثار.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، أنه بعد وصول تلك المجموعة الجديدة بلغ عدد القطع التي تم نقلها الي المتخف الكبير حتى الآن إلى ٥٤ ألف قطعة أثرية، ومن أهم القطع التي تم استقبالها اليوم عمودين من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني يبلغ ارتفاع كل منهما ٦ امتار ويزن كل عمود ١٣طن حيث سيتم وضعهما علي الدرج العظيم ليكون بذلك اخر العناصر المعمارية الضخمة التي سيتم وضعها علي الدرج العظيم.

ومن جانبه أوضح الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير ان عمليه استلام ونقل الآثار تسير طبقا للجدول الزمني المحدد وطبقا لسيناريو العرض الخاص بالمتحف والذي من المقرر افتتاحه العام المقبل، مضيفا انه تم نقل أيضا ٤٧ قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية بالهرم ليصبح بذلك إجمالي عدد القطع التي تم نقلها للمتحف الكبير ١٠٥٣ قطعة خشبية.

لافتا الى انه تم عمل تقرير لكل قطعة منفصلة على حدة لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة، وقام فريق المرممين من المتحف المصري الكبير بأعمال التوثيق والترميم لجميع القطع، وان عملية تغليف ونقل القطع الأثرية تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقا للمعايير العلمية المتبعة في تغليف ونقل الآثار

وأضاف د. زيدان أن القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ أمون تم إدخالها الي معمل ترميم الاخشاب ومعمل ترميم الآثار الغير عضويه حيث ستخضع إلى أعمال الترميم والصيانة من قبل فريق عمل متخصص من مرممين مركز الترميم لكي تكون جاهزة للعرض عند افتتاح المتحف.