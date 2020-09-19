أخبار مصر | "نصير الفقراء".. أهالي الجيزة يطالبون "أبو العينين" بالترشح لانتخابات مجلس النواب (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "نصير الفقراء".. أهالي الجيزة يطالبون "أبو العينين" بالترشح لانتخابات مجلس النواب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أهالي دائرة الجيزة والمنيب، النائب محمد أبو العينين، بالترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال وقفات مؤيدة له في شوارع الجيزة لحثه على خوض المعركة الانتخابية، فضلا عن إطلاق دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي وتدشين هاشتاجات تحت عنوان ( #صوتي_لمحمد_أبو_العينين، #الجيزة_تؤيد_أبو_العينين).

وأكد أهالي الجيزة، أن أبو العينين رجل صناعة وسياسي وبرلماني من الطراز الفريد، قدم الكثير لأبناء الدائرة على مدار 20 عاما، وترك بصمة مميزة في العمل السياسي والاقتصادي والخدمي، من خلال جمعية أبو العينين الخيرية وتوفير فرص عمل والمساهمة في إعادة إعمار منازل الكثير من أبناء الجيزة المهمشين.

وتحولت صفحات مواطني الجيزة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مظاهرات مؤيدة وداعمة لترشح النائب محمد أبو العينين نائب الجيزة، وذلك عقب الشائعات التي روجها بعض المغرضين على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد استقالته من حزب مستقبل وطن.

وطالب أهالي الجيزة، النائب البرلماني محمد أبو العينين بخوض معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين دعمهم له ووقوفهم بجانبه عرفانا بالجميل لما يقدمه من خدمات جليلة للوطن بشكل عام وأهالي الدائرة بشكل خاص.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور للنائب محمد أبو العينين، مذيلة بكلمات ثناء وشكر ومناشدة بالترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من بينها ما جاء: الانتخابات هي العملية الرسمية لاختيار شخص المناسب الوطني الذي يخدم أهل دائرتة بكل حب، و لذلك يكون جدير لتولي منصب رسمي تشريعي في الدولة ومن أجل محافظة لجيزة المتميزة دائما بأهلها وناسها، يطالب الشارع الجيزاوي النائب المحترم الخدوم محمد أبو العينين، الذي لا يتوانى لحظة عن الوقف بجوار الصغير والكبير في الأفراحهم وأحزانهم وجميع مناسبتهم هو من يمد لهم يد العون في جميع المناسبات والأوقات علي مدار سنوات وسنوات عديدة، بخوض انتخابات مجلس الشعب من أجلهم.

كما انتشرت صورا ولافتات لرجل الأعمال محمد أبو العينين في شوارع الجيزة، وأوضح أهالي الدائرة أن أبو العينين أبرز النواب الذين يتواجدون مع المواطنين في الشارع ولهم اياد ناصعة في مختلف المناسبات ، فضلا عن أن لا يتواني عن بذل الغالي والنفيس لرفع العبء عن المواطنين وأهالي الجيزة في مختلف المناسبات، مؤكدين أنه بطل من أبطال محافظة الجيزة ونصير للغلابة والفقراء.

وعدد أهالي الجيزة مزايا ترشح، أبو العينين قائلين إنه رجل صناعة ورجل سياسة وبرلماني محترم وبطل من أبطال محافظة الجيزة ونصير للغلابة والفقراء، وأطلقوا هاشتاج لدعمه تحت عنوان (#صوتي_لمحمد_أبو_العينين، #الجيزة_تؤيد_أبو_العينين).

ومن جانبها، قالت ناهد سعد أمينة المرأة لقسم الجيزة بحزب مستقبل وطن: "بالإصالة عن نفسي وباسم كل عضويات المرأة لقسم الجيزة لحزب مستقبل وطن نناشد النائب المحترم الإنسان محبوب الجيزاوبة محمد أبو العينين نائب حزب مستقبل وطن مطالبة جماعية بخوض الانتخابات من أجل أبناءك وإخواتك وأسرتك الكبيرة أبناء قسم الجيزة بدائرة جنوب الجيزة الذين ينتظرون منك الكثير والكثير كما عهدتهم وما يلمسه وما يراه الجميع على أرض الواقع من إنجازات تتحقق بوجودك ومجهوداتك لتكون الجيزة أفضل.