أخبار مصر | برئاسة وزير التعليم العالي.. المجلس الأعلى للجامعات: "شكرا سيادة الرئيس"

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برئاسة وزير التعليم العالي.. المجلس الأعلى للجامعات: "شكرا سيادة الرئيس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه اليوم السبت 19-9-2020، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وحضور السادة رؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

في بداية الجلسة، عبر المجلس عن عظيم شكره وامتنانه للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتفضل سيادته بافتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودعم سيادته اللامتناهي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يؤكد أن تطوير منظومة التعليم الجامعي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على: