مصر | الداخلية تكذب الجماعة الإرهابية وتكشف حقيقة مولوتوف العاشر

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تكذب الجماعة الإرهابية وتكشف حقيقة مولوتوف العاشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمنى بأن ماتناولته بعض مواقع جماعة الإخوان الإرهابية إدعت فيه إلقاء مولوتوف من الباعة الجائلين بمدينة العاشر من رمضان أمام سيارات الشرطة، وأن حقيقة الواقعة هى حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين من ذوى الخلفيات الجنائية إستخدموا فيها الأسلحة البيضاء وبعض زجاجات المولوتوف.

وقد إنتقلت القوات على الفور، وأن تراجع سيارات الشرطة التقليدية قد جاء بهدف تمكين القوات المعنية بمكافحة الشغب من الوصول إلى مكان الواقعة، والتى تمكنت من السيطرة الفورية على المشاجرة وضبط أطرافها والأدوات المستخدمة فيها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.