مصر | حبس مالك استديو ببولاق الدكرور لإنتاج برامج مقلدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس مالك استديو ببولاق الدكرور لإنتاج برامج مقلدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس مالك استديو، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لانشائه إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة بولاق الدكرور، وضبط بداخله أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة.

كانت ووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مفادها قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، باستخدام أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه، وتم ضبط مالك الأستوديو، وعثر بداخله على جهاز حاسب آلي يعمل كوحدة مونتاج مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة ومصنفات فنية غير مصرح بنسخها، مايك صوت لاستقبال وتكبير الصوت، سماعات أذن لاستخدامها بغرفة التسجيل، فلتر صوت لتقنية الصوت أثناء التسجيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

