شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشرقية غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مديرة الإدارة، بالتنسيق مع مسئولي تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية بالمحافظة، وبإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، كافة الإستعدادات والتجهيزات اللازمة تمهيداً لإنطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي»، والمقرر لها إعتباراً من غداً الأحد ولمدة ١٠ أيام على مرحلتين، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ سبتمبر الجاري.

و تشمل المرحلة الأولي ١٠ إدارات صحية وهي «الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، صان الحجر، العاشر من رمضان، كفر صقر، ههيا، القرين، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية»، وتستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ سبتمبر، والمرحلة الثانية تشمل ٩ إدارات صحية هي «بلبيس، القنايات، فاقوس، أولاد صقر، ديرب نجم، أبوكبير، الحسينية، أبوحماد، منشأة أبوعمر»، ولمدة ٥ أيام أخرى خلال الفترة ٢٦ إلى ٣٠ سبتمبر الحالي.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، بجانب ندوات توعوية وتثقيفية، وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، من خلال عيادات تنظيم الأسرة الثابتة بالوحدات والمراكز الطبية، والعيادات الطبية المتنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية المحرومة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف أنه تم توفير القوي البشرية اللازمة للحملة من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة، وتم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، وتم تحديد أماكن العيادات المتنقلة وخاصة بالمناطق المحرومة بالمحافظة، بجانب العيادات الثابتة بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية، كما تم التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.