شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النحالين العرب يكرم الدكتور نصرالدين العبيد مدير «أكساد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم إتحاد إتحاد النحالين العرب الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، نظرا لدوره في دعم صناعة النحل في المنطقة العربية ودعوته المتكررة للإستفادة من الميزة النسبية في محافظة مطروح في تنفيذ مشروعات تربية النحل لأغراض إنتاج العسل المتميز.

وقام فتحي بحيري رئيس إتحاد النحالين العربي، بتقديم درع التميز للإتحاد للدكتور نصر الدين العبيد، بحضور الدكتور أيهم الحمصي مدير عام الإحصاء والإقتصاد في «أكساد» والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في مقر مكتب «أكساد» بالقاهرة.

وأثني «العبيد»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، بدور إتحاد النحالين العرب في تقديم التوصيات الفنية وورش العمل التي تخدم النحالين وصناعة النحل لما لها من مردود إقتصادي على مناطق إنتاج النحل، موضحا ان تربية النحل تعد من المشروعات الصغيرة التي تنتشر في المناطق الجافة إعتمادا على المراعي الطبيعية والنباتات المتميزة والتي تؤدي إلى إنتاج عسل متميز وذو جودة عالية.

وأضاف مدير عام «أكساد» ان المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة يعمل على التعاون مع إتحاد النحالين للإستفادة من الميزة النسبية لمناطق مشروعاته في الدول العربية بما ينعكس على تطوير صناعة النحل ورفع كفاءة إنتاج عسل النحل وزيادة عدد خلايا النحل وتنفيذ برامج مكافحة حيوية لحماية الثروة النحلية.

ومن جانبه، قال فتحي بحيري رئيس إتحاد النحالين العرب ان أنشطة الإتحاد تخدم 12 دولة عربية من خلال تنفيذ ورش عمل ومؤتمرات تخدم العاملين في قطاع النحل وتطوير صناعته بما يحقق الفوائد المرجوة منه، مشيرا إلى أن قطاع النحل ينعكس على زيادة الإنتاج الزراعي ويحقق الاستقرار للأسر العاملة في هذا النشاط الاقتصادي.

وأضاف «بحيري»، في تصريحات صحفية، على هامش تقديم درع التميز للدكتور نصرالدين العبيد مدير عام «أكساد» ان صناعة النحل تساهم في توفير عائد مناسب للعاملين في الصناعة من جانب وتساعد في زيادة الصادرات من عسل النحل إلى الخارج مما يوفر العملة الصعبة لخزينة الدولة، مشددا على إستمرار برامج تطوير صناعة النحل وزيادة إنتاج خلايا النحل والإستفادة من الميزة النسبية لكل دولة عربية في تربية النحل وإنتاج العسل.

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