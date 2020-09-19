شكرا لقرائتكم خبر عن 160 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت محكمة بنها الابتدائية باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في اليوم الثالث لتقديم طلبات الترشح، وبلغ إجمالى عدد الطلبات التي قبلتها اللجنة بعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، الأحد، 35 مرشحا استوفوا الأوراق اللازمة للترشيح.

وتم إرجاء قبول عدد آخر لم يستوفوا الاوراق، ليبلغ العدد الإجمالي للمرشحين حتي اليوم الثالث 160 مرشحا بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.

وشهدت المحكمة هدوءا وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد، مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد، رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار، مفتش المباحث.