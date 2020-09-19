شكرا لقرائتكم خبر عن 151 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، السبت، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 مع انتهاء اليوم الثالث بلغ 14 مرشحا، ليرتفع اجمالى المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراقهم إلى 151 مرشحا.

وأوضح «المشد» أن توزيع المرشحين الذين تقدموا اليوم بالنسبة للدوائر جاء كالتالى: ٥ مرشحين بدائرة المنتزة، ٣ مرشحين بدائرة الرمل، ٣ مرشحين بدائرة محرم بك، ومرشحان بدائرة الدخيلة ومرشح واحد بدائرة العطارين.

وتواصل لجنة الانتخابات بمحكمة الإسكندرية تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب 2020 حتى 23 سبتمبر الجاري، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجرى الانتخابات على المقاعد الفردية في 6 دوائر موزعة على أقسام الشرطة بواقع 4 مقاعد للدائرتين الأولى والسادسة، و3 مقاعد للثانية ومقعدين للدائرتين الثالثة والرابعة، ومقعد واحد للدائرة الخامسة بإجمالي 16 مقعدا.