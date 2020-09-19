شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالمتحف المصري الكبير: نقل الآثار يسير طبقًا للجدول الزمني المحدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن عمليه استلام ونقل الآثار تسير طبقا للجدول الزمني المحدد، وطبقا لسيناريو العرض الخاص بالمتحف، والذي من المقرر افتتاحه العام المقبل.

وأضاف «زيدان» في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم نقل ٤٧ قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية بالهرم، ليصبح بذلك إجمالي عدد القطع التي تم نقلها للمتحف الكبير ١٠٥٣ قطعة خشبية، مشيرًا إلى أنه تم عمل تقرير لكل قطعة منفصلة على حدة لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة، وقام فريق المرممين من المتحف المصري الكبير بأعمال التوثيق والترميم لجميع القطع، وأن عملية تغليف ونقل القطع الأثرية تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقا للمعايير العلمية المتبعة في تغليف ونقل الآثار.

وأشار إلى أن القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ أمون تم إدخالها إلى معمل ترميم الاخشاب ومعمل ترميم الآثار الغير عضويه حيث ستخضع إلى أعمال الترميم والصيانة من قبل فريق عمل متخصص من مرممين مركز الترميم لكي تكون جاهزة للعرض عند افتتاح المتحف.