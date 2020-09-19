شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تكشف حقيقة فتوى تحريم «التحفيل» على جمهور الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت دار الإفتاء الفتوى التي نشرها أحد المواقع الإخبارية والتى تحرم «التحفيل» على جمهور الزمالك، وذلك بعد تتويج الأهلي رسميًا، أمس الجمعة، ببطولة الدوري العام الممتاز.

ونشرت الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للفتوى التي نشرها أحد المواقع وعلقت عليها قائلة: «خبر كاذب».

وكان النادي الأهلي توج، أمس، بلقب الدوري رقم 42، وذلك بعد فوز أسوان على منافسه التقليدي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية استاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز أسوان بهدف نظيف.