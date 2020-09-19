شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «أحمد سليمان» يدرس الترشح لانتخابات «النواب» بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر إن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، والمدرب الأسبق لحراس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، يدرس الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية عن محافظة دمياط باعتباره أحد أبناء مركز كفرسعد.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، السبت، إن «سليمان يعتمد على ما يتمتع به من قبول شعبي وتاريخ رياضي مشرف»، مشيرة إلى أن «المفاوضات تجري مع المهندس أشرف شطا، أمين عام حزب حماة الوطن بالمحافظة، لخوض سليمان الانتخابات مرشحًا عن الحزب بالدائرة الثانية».

وأشارت إلى أن «سليمان استغل فرصة دعوته لحضور أحد الفعاليات الرياضية في دمياط اليوم لجس نبض التجاوب الشعبي، والذي سيساعده على اتخاذ قرار الترشح بالدائرة الثانية من عدمه، خاصة في ظل صعوبة الجولة الانتخابية في هذه الدائرة التي تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد، ويتنافس فيها عدد من المرشحين ذات الثقل التصويتي، وهو ما يرجح تزايد احتمالية تراجع سليمان عن فكرة الترشح في دمياط، وتجنب خوضه لجوله انتخابية قد لا تحسم لصالحه».

وفي سياق متصل، حسم حزب مستقبل وطن قائمته بصورة كبيرة لتضم أمينه والنائب الحالي محمد الحصي، والدكتور أسامة العبد، والدكتورة هناء فاروق، التي حسمت صراعًا طوال الفترة الماضية بين شخصيات نسائية للترشح، بينما دفع على المقاعد الفردية بسمير التلباني ومجدي البساطي بالدائرة الثانية فارسكور والزرقا وكفرسعد، وكذلك رجل الأعمال أيمن يوسف رخا، فيما ترك الحزب المقعد الثاني بالدائرة الأولي لإخلاء الساحة للقيادي السابق به والعضو الحالي بحزب الشعب الجمهوري وهو رجل الأعمال محمد سامي سليمان، ليدفع الحزب بسليمان بالإضافة لرجل الأعمال محمد قابيل البنا، أمين حزب الشعب الجمهوري، والنائب البرلماني الأسبق لدائرة الزرقا، والذي أجري الكشف الطبي اللازم لتقديم أوراق ترشحه، لانضمام لماراثون الانتخابات البرلمانية في دمياط والتي تجري ضمن محافظات المرحلة الثانية في نوفمبر المقبل للتنافس على 10 مقاعد «6 مقاعد للقوائم و4 مقاعد فردية».