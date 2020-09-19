شكرا لقرائتكم خبر عن «الصدق في الأقوال والأفعال والهمم» موضوع خطبة الجمعة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة القادمة ٢٥ سبتمبر تحت عنوان «الصدق في الأقوال والأفعال والهِمم».

وأكدت الوزارة، في بيان، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة وما تقتضيه طبيعة المرحلة.

واختتم البيان: «نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».