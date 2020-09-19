شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يجري فحوصات طبية خلال متابعته أعمال «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجولة تفقدية لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة للإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية بالمحافظة .

تفقد وكيل الوزارة أعمال الفرق الطبية بالنقاط الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، حيث تم المرور على مركز طب الأسرة بالصوة التابع للإدارة الصحية بأبوحماد، ووحدة طب الأسرة بشرشيمة التابعة للإدارة الصحية بههيا، ومركز طب الأسرة بالنخاس، ووحدة طب الأسرة بالبيوم، التابعان للإدارة الصحية بالقنايات، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، وأشاد وكيل الوزارة بالتنظيم الجيد للمبادرة بتلك الأماكن، وأكد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، تحقيق التباعد الاجتماعي، لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما قام الفريق الطبي بوحدة شرشيمة بإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع الكشف الطبي على وكيل الوزارة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، وذلك بعد إدخال البيانات الخاصة به على برنامج المبادرة الرئاسية، وسط جو من السعادة والزغاريد من العاملين بالوحدة بهذا العُرس الصحي.

كما تفقد وكيل الوزارة خدمات طب الأسرة المقدمة للمواطنين، واستعدادات الوحدات لإنطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة اعتبارا من الغد ولمدة ١٠ أيام على مرحلتين، وأطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بوحدة الغسيل الكلوي بالصوة، وتفقد وحدة الحضانات بها، وكلف مدير عام الطب العلاجي بسرعة تفعيل الوحدة.

يذكر أن فرق المبادرة الرئاسية تعمل يومياً طوال الأسبوع، على فترتين من الساعة ٩ صباحا حتي الساعة ٩ مساءا، وتستمر لمدة شهرين حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من إرتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري مجانا، بالإضافة إلى الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

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وأشار «مسعود» أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الكلي بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.