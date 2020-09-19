شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصري الكبير يستقبل 2000 قطعة أثرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وسط إجراءات أمنيه من قبل شرطة السياحة والآثار، استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية ٢٠٠٠ قطعة أثرية مختلفة الأحجام قادمة من المتحف المصري بالتحرير والمخزن المتحفي بتل اليهودية ومنطقة اثار الهرم، ليدخلوا ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف وعرضاها بقاعاته المختلفة.
وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، أن أنه بعد وصول تلك المجموعة الجديدة بلغ عدد القطع التي تم نقلها إلى المتحف الكبير حتي الآن ٥٤ الف قطعة أثرية.
ومن أهم القطع التي تم استقبالها المتحف اليوم عمودين من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني يبلغ ارتفاع كل منهما ٦ أمتار، ويزن كل عمود ١٣ طن، حيث سيتم وضعهما على الدرج العظيم ليكون بذلك أخر العناصر المعمارية الضخمة التي سيتم وضعها على الدرج العظيم.
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