شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد ازدواج طريق قنا- الأقصر الصحراوي الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية، السبت، بدأها بمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا/ الأقصر الصحراوى الشرقى بطول ٣٦ كم من مدينة طيلة وحتى محور قفط/ القصير والذي تبلغ تكلفته ٢٩٠ مليون جنيه.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ المشروع الذي يشمل إنشاء اتجاه جديد بعرض ١١.٥ متر ليصبح الطريق بعرض اجمالي ٢٣ متر بواقع ٣ حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق الحالى الذي يبلغ عرضه ١١.٥ متر، وذلك باستخدام معدات الصيانة الذكية.

وأكد الوزير أهمية استخدام هذه المعدات الحديثة في رفع كفاءة الطريق مشيرا إلى أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد كما شدد الوزير على ضرورة الصيانة المستمرة لكافة هذه المعدات الحديثة.