شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم.. شباب يتنمرون على مسن ويلقون به فى مصرف.. والأمن يفحص الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر لقطات صادمة لشابين يتنمران على رجل مسن يبدو أنه يعاني من مرض نفسي، ثم ألقيا بالرجل المسن في مصرف مياه وسط القمامة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق فى الفيديو لتحديد هوية الشباب والتحقيق معهم.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، شابان يتجهان نحو رجل مسن كان يقف على حافة مصرف مائي في إحدى القرى، ويستعد أحدهما للاعتداء على الرجل العجوز فيما يقوم آخر بتصوير الواقعة.

وحينما وصل الشابان إلى المسن تأهب الأخير لهما بإمساك "طوبة" للدفاع عن نفسه حال الاعتداء عليه، حيث قال أحد الشباب له :"يا عم عاشور.. ماله ده بيك؟" فرد المسن :"ده هيشتم ياعم"، بينما قال شاب آخر :"معلش ياعم"، ثم قال أحدهما أيضا :"هو ده اللي مزعلك؟" فرد العجوز بـ"نعم" ثم قال الشاب "دقيقة هنصالحوك.. خد يا زناد".

وأثناء ذلك اقترب من العجوز، شابا يرتدى قبعة حمراء ودفعه بيده ليرمى بالمسن في المصرف الملوث بالقمامة من كل جانب، ثم انهالت الضحكات والسخرية من الشباب الثلاثة، وحاولوا منعه من الخروج من المصرف بإلقاء القمامة عليه في مشهد مؤسف.

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تنمر شباب على مسن في إحدى القرى

وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تتبع الفيديو حتى يتم إلقاء القبض على المعتدين والمتنمرين على الرجل المسن، والتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاكمتهم.



شاب يدفع بالمسن في المصرف