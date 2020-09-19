شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية بالكويت تعلن فتح حجز القداسات بـ"الباركود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كاتدرائية مار مرقص بالكويت، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فتح باب الحجز لتسجيل حضور القداسات ، وحسبما ذكرت الكاتدرائية عبر موقعها الرسمي، إن التسجيل أساسي لتتمكن من حضور القداس الإلهي، وبيانات التسجيل تحت إشراف الأباء الكهنة، ويجب الحضور قبل موعد القداس بعشر دقائق، وتأكيد الذهاب للكنيسة في اليوم المذكور في الباركود المرسل لك بعد التسجيل في حالة الاعتذار يجب الغاء الحجز قبلها بيومين عن طريق الموقع.

وأوضحت الكاتدرائية، أن البيانات المطلوبة للتسجيل، الأسم، الرقم المدني ، رقم هاتف (واتساب) ، الإيميل ، المنطقة السكنية، وتحميل صورة البطاقة المدنية، واختيار موعد القداس المناسب، ادخال البيانات الصحية.



طريقة الحجز

ووضعت البطريركية 14 شرط كتعليمات وإجراءات لحضور القداس كالتالي:

1. إذا ظهرت لديك أي متاعب صحية قبل موعد القداس اطلب موعد بديل و التزم المنزل.

2. في الوقت الحاضر مؤقتاً مسموح بالحضور لمن عمره أكبر من 15 سنة وأقل من 65 سنة.

3. ارتداء الكمامة (الماسك) اساسي لدخول الكنيسة وعدم خلعها على الاطلاق خلال تواجدك في الكنيسة.

4. سيتم التنبية على الشمامسة المدعون لخدمة كل قداس من خلال الاتصال المباشر من الاب الكاهن .

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5. الكنيسة سوف توفر لكل متناول لفافة و عبوة ماء تستخدم لمرة واحدة لصرف التناول , غير مسموح لاحضارهم معك.

6. يجب عدم ارتداء رابطة العنق (كرافتة) و ترك أي متعلقات غير أساسية في المنزل أو السيارة (شنطة يد السيدات، الحلي ، مجوهرات ، ساعة يد ...).

7. كافة دورات المياة مغلقة

8. سوف يتم قياس درجة حرارة جسمك عند باب الكنيسة تحت اشراف طبي من قبل الخادم المختص، غير مسموح دخول الكنيسة لمن درجة حرارته اكثر من 37.2 م .

9. يرجى ابراز إبراز المدنية و كود السماح بحضور القداس على الموبايل الخاص بك للخادم المختص على الباب، الحضور بالكود الشخصي و لن يسمح لمن يحمل كود شخص اخر أو كود غير مطابق لتاريخ و موعد القداس بالدخول .

10. تعاون مع الخادم المسؤل بتطهير الايادي بالسائل المطهر.

11. تعاون مع خدام النظام فى دخولك وخروجك لإرشادك الى المكان المخصص لك

12. يراعي عدم الاقتراب بين الافراد بمسافه اقل من مترين بما فيهم الاباء الكهنة .

13. تقديم العطايا والعشور و النذور مسموح بها كل الاوقات ما عدا وقت القداس.

14. الانصراف من الكنيسة مباشرة بعد التناول وممنوع التوقف مطلقا، ودون التزاحم على الابواب مع ترك مسافة مناسبة، وعدم المصافحة أو التجمعات او الانتظار داخل وخارج الكنيسة ويكتفي الجميع بتبادل التحية من على بعد.