شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف كنائس شرق السكة الحديد يعلن عودة العمل بمركز بى لمباس للدراسات القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد عودة نشاط مركز بى لمباس للدراسات القبطية بداية من الجمعة 2 أكتوبر المقبل.

وقال الأنبا مارتيروس في بيان له: "الأحباء الكرام تتجدد الحياة الكنسية، ونعود معا إلي الحضارة القبطية، المعبرة عن الإيمان القويم، ولا فضل لشامبليون إلا بيوحنا الشفتشي، ولا فضل لليونانية في مصر إلا بالإسكندر الأكبر، فاشتعلت الإسكندرية بالفلسفات اليونانية، ورغم تسامحنا مع المازيك لكن هم الذين رحلوا مع لغتهم، وبقيت معنا النوبية لغة الناس الطيبين، ألم يمدح إفلاطون المازيك المصريين ومنهم فيدروس فرعون مصر، والأكثر حكمة من رب الحكمة نفسه عند المصريين تحوت".

Advertisements

وفى 2 فبراير العام الماضى، تم افتتاح مركز بي لمباس للدراسات القبطية بالعذراء مهمشة بحضور الحبر الجليل الانبا مارتيروس ، وبحضور عدد كبير من المتخصصين والأب بيجول السرياني والآب يوسف الحومي والأب داود المعادي والأب يسطس فانوس والاستاذ الدكتور سامي صبري عميد معهد الدراسات القبطية وأساتذة معهد الدراسات والدكتور جمال لمعي بالقاهرة والأستاذ نبيل فاروق سكرتير الجمعية القبطية للآثار والمهندس سامى متري رئيس جمعية باترون والدكتور إسحق الجوي والمهندس عاطف عوض والدكتورة آمال جورجي والدكتور يوسف زكي والدكتور نبيل قيصر والدكتور مجد إلياس والباحثة نيفين جرجس والأستاذ مايكل معهد الرعاية والأستاذ الباحث مدحت.

ومركز بي لمباس للدراسات القبطية، يختص بدراسة أنشطة التراث القبطي، وتبنى أبحاث علمية جديدة لتدريب صغار الباحثين على الدراسة والبحث فى مجال القبطيات، بالإضافة إلى كورسات خاصة بدراسة اللغة اليونانية، لمدة ساعة، ومناقشة نصف ساعة، وذلك بقاعة مجهزة خاصة بمقر الأنبا مارتيروس ويحاضر فيه نخبة من الأساتذة المتخصصين في التراث القبطي، كالتاريخ والفن والآثار، والأدب القبطي ، والموسيقى القبطية، وتاريخ الرهبنة، والمخطوطات ويقيم المركز محاضرة شهرية تقام فى الساعة السادسة والنصف من يوم الجمعة الأولي من كل شهر.