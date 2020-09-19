شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الأب يوسف أسعد أمينا عاما للمدارس الكاثوليكية في القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت العمومية الفرعية "القاهرة" للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، اجتماعها بمسرح مدرسة سان جورج للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، برئاسة الأب القمص انطونيوس غطاس الأمين العام بمصر، ليتم عقد انتخابات لاختيار أمين عام جديد للمدارس الكاثوليكية بالقاهرة خلفا لصبحي شفيق.

وبحسب الكنيسة الكاثوليكية، بدأ الاجتماع بالصلاة ثم تقديم الشكر للأمين للفرعي السابق صبحي شفيق، ولمجلس الإدارة على كل ما قدمه من جهد خلال سنوات خدمته، الذى قام بعرض رؤية و أهداف الامانة الفرعية للقاهرة و ملخص لأنشطتها خلال الفترة السابقة .

بعدها تم الاقتراع والتصويت على أن تبقى أمانة القاهرة أمانة واحدة غير منقسمة إلى أمانتين، وبحسب جدول أعمال الجلسة تمت انتخابات الامانة الفرعية التى اسفرت عن انتخاب الأمين الفرعي للقاهرة الأب يوسف أسعد مدير سان جورج ، وعن ممثلين القانونيين ماري ليزا زكي - مديرة سان جوزيف بمصر الجديدة، والأب فريد عطا - الممثل القانوني للمدارس البطريركية و عن مديرين المدارس صبحي شفيق نمدير العائلة المقدسة بحلوان و باسم وجيه مدير الفرير باب اللوق ، و عن الشخصيات العامة الاستاذة سوزي رفله عضو مجلس النواب، والمستشار مراد ماهر بمحكمة النقض، عن العاملين الاستاذ إبراهيم خليل من العائلة المقدسة حلوان.

في سياق متصل، ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية الكاثوليكية، احتفال ختام مهرجان خدمة فرح و عطاء بكنيسة السجود للأقباط الكاثوليك بشبرا، اليوم السبت، بحضور الأب جورج جميل راعي الكنيسة و مسئول الخدمة، والأب يونان شحاته مسئول المهرجان، والأب يوحنا سعد المسئول السابق للخدمة و والأب بولس بباوي راعي كنيسة المعادي الأقباط الكاثوليك، والأب مرقص لطفي راعي كنيسه الشرابية للأقباط .



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جانب من الاجتماع (3)

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جانب من الاجتماع (4)



جانب من الاجتماع (5)



جانب من الاجتماع (6)



جانب من الاجتماع (7)



جانب من الاجتماع (1)