شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تؤكد بذلها جهوداً للحفاظ على حقوق العاملين بجراج ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسه حسين زين، أنها بذلت جهوداً كبيرة للحفاظ على حقوق العاملين فى "جراج ماسبيرو"، الذى يقدم خدماته للعاملين ولضيوف البرامج المختلفة، من خلال إجراء مفاوضات والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، للإبقاء على الجراج، إلا أن ذلك هو مطلب الدولة بأن هناك ضرورة ومصلحه قومية بضم المساحه المقام عليها الجراج ضمن المشروع القومي لتطوير مثلث ماسبيرو، و للحفاظ على التنسيق والشكل الحضاري بهذا المكان.
وأضافت الهيئة الوطنية للإعلام أن التفاوض جاري حول توفير بدائل خلال العمل بالمشروع وأيضاً بعد الانتهاء منه بتوافر جراج خاص للعاملين بالوطنية للإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للإعلام" تؤكد بذلها جهوداً للحفاظ على حقوق العاملين بجراج ماسبيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.