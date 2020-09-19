خد بالك وأنت سايق.. إرشادات المرور لمواجهة الرياح أثناء السير على الطرق "إنفوجراف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، بالالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة، بعد تحذيرات الأرصاد. - السير بسرعات منخفضة وتشغيل المساحات باستمرار لضمان وضوح الرؤية - مضاعفة مسافة الأمان بين السيارات حتى تتمكن من الوقوف - تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل - استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين المسار - عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز - مسافة الأمان لا تقل عن 4 أمتار عند سرعة 10 كم/الساعة من "40-50 مترًا" عند سرعة 100 كم / الساعة Advertisements - عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة - منع القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة - تجنب تخطى السيارات فى الحالات التى يمنع فيها التخطى - الالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق. - منع السير عكس الاتجاه - استعمال الإضاءة والأنوار العالية - التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة



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