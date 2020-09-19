شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان يحرفون الدين.. ينكرون الأحاديث النبوية لخدمة الإرهاب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن لم تستح فافعل ما شئت.. لكن هذا لا يعنى إطلاقا إنكار حديث صحيح منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بهدف تحقيق أهداف إرهابية، وتخريبية، واستغلال لعقول لا تقرأ ولا تفكر، وكل ما تجيده، وهو السمع والطاعة فقط، هذا ما كشفه فتى الشاطر الجهول، حينما أراد أن يضلل أتباعه، فسعى لتفسير ما قاله الأب الروحى للعنف والإرهاب سيد قطب، حينما تحدث عن الوطن قائلا: "ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن"، فأنكر الوطنية، والدفاع عن العرض والأرض والوطن، وزعم كفرا وبهتانا أن الإرهابى المسلم خير عند الله من المسلم الوطنى المدافع عن أرضه.

فى هذا الفيديو، نتعرف على تفاصيل واقعة إنكار فتى الشاطر أحمد المغير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل الشهادة والدفاع عن الوطن.