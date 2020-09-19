شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. السياحة تعلن زيارة 200 ألف سائح ألمانى مصر ورجوعهم دون شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم كما يلى: الأوقاف تعلن افتتاح 77 مسجدا فى 13 محافظة الجمعة المقبل.. صور المجلس الأعلى للجامعات يوافق على تطبيق الاختبارات الإلكترونية على الطلاب وزيرة التعاون الدولى والسفير الأمريكى يتفقدان مركز تجميع الحاصلات بالأقصر إطلاق قوافل طبية فى 7 محافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" القوى العاملة تعلن عن تعيين 1181 شاباً وتوفير 263 فرصة عمل أخرى بالبحيرة وزير السياحة يعلن 200 ألف سائح ألمانى زاروا مصر وعادوا لبلادهم دون شكاوى Advertisements المدينة الرياضية بالأسمرات.. صرح رياضي عالمي على أرض مصرية.. فيديو الزراعة تطلق الحملة القومية المُكثفة للتحصين ضد مرض الحُمى القلاعية بالجمهورية التعليم تضبط 5 حالات غش وحيازة محمول بامتحان الدبلومات الفنية دور ثان وزير التموين يفتتح غدا معرض "أهلا مدارس" بمدينة نصر التعليم العالى تعلن تسجيل 110 آلاف طالب فى المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. السياحة تعلن زيارة 200 ألف سائح ألمانى مصر ورجوعهم دون شكاوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.