شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: بدء تنفيذ مدينة جديدة على بعد 10 دقائق من العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن بدء العمل فى مدينة "حدائق العاصمة"، بالرغم من عدم صدور القرار الجمهورى الخاص بها، منوها بأن المدينة الجديدة هى امتداد لمدينة بدر الجديدة، وعلى بعد 10 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال رئيس الوزراء فى تصريحات على هامش زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت: "بدأنا ومستنناش القرار، لأن دى توجيهات الرئيس أبداوا فورا فى تنفيذ هذه المشروعات".
وكشف رئيس الوزراء عن الانتهاء من تنفيذ 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى المدينة الجديدة، الدولة قادرة على إنشاء أكبر حجم من الإسكان لكل المستويات والفئات بتوجيهات من الرئيس.
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