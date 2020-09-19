شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن التصالح بمخالفات البناء: سنتخذ أى إجراء نجده فى صالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بسرعة التقدم بأوراقهم لتقنين مخالفات البناء خلال الفترة المحددة للقانون. وقال رئيس الوزراء فى تصريحات على هامش تفقده العاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت: "أناشد المواطنين انتهاز فرصة المدة الخاصة بقانون التصالح وتقنين أوضاع المخالفات اللى تمت، وبتابع ببنفسى مع السادة المحافظين ، وأى قرار أحنا هنشوفه للتيسيير على المواطن فيما يخص الإجراءات الإدارية وأى شىء هنجده لصالح المواطن المصرى هناخده ولن نتردد فيه".

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