شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تحيل الطبيب صاحب "جراحة الفرخة" بالبحر الأحمر للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إحالة الطبيب البيطرى "م.أ"، للجنة التحقيق، وذلك بعد إدعائه إجراء عملية جراحية دقيقة لدجاجة، وتركيب شرائح ومسامير لها، في عيادته الخاصة التي تقع في مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، فى بيان، أنه بالبحث فى الواقعة تبين أن الجراحة لم تتم في عيادة الطبيب المذكور، مشيرا إلى أنه بناءا على ذلك سيتم مسائلة الطبيب البيطرى، طبقا للوائح والقوانين التى تحكم العمل النقابى، وفى حال ثبوت إدانته سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ويأتى ذلك ردا على ما أثير خلال الساعات الماضية، على المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، حول إجراء طبيب بيطرى مصرى، لجراحة دقيقة لدجاجة بالبحر الأحمر، بعد سقوطها من أعلى سطح المنزل الذى يقيم به مالكها.

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من ناحية أخرى، قال الدكتور فتحى سلمى صهبي، مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، أنه جارى تشكيل لجنة مع مجلس مدينة سفاجا، للتأكد من تراخيص عيادة الطبيب محمد أحمد طبيب واقعة الدجاجة المزيفة ، والذى ثبت تضليله ونصبه لانساب إجراء عملية جراحية لدجاجة لنفسه مع أن العملية أجراها طبيب برازيلى وليست فى مصر .

وأكد الدكتور فتحى سلمى صهبى، مدير عام الطب البيطري، بمحافظة البحر الأحمر، أنه ثبت بالفعل تزييف واقعة إجراء عملية جراحية لفرخة فى مدينة سفاجا ، وتبين أن الطبيب البيطرى المدعو محمد احمد، سرق بوست على مواقع التواصل الاجتماعى من طبيب بيطرى ونسبه لنفسه ، وأن الواقعة لم تحدث اصلا فى مصر وأن الطبيب مضلل .