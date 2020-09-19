شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصرى الكبير يستقبل 2000 قطعة أثرية جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية 2000 قطعة أثرية مختلفة الأحجام قادمة من المتحف المصرى بالتحرير والمخزن المتحفى بتل اليهودية ومنطقة آثار الهرم، ليدخلوا ضمن سيناريو العرض المتحفى الخاص بالمتحف، وعرضها بقاعاته المختلفة.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، أنه بعد وصول تلك المجموعة الجديدة بلغ عدد القطع التى تم نقلها إلى المتحف الكبير حتى الآن 54 ألف قطعة أثرية، ومن أهم القطع التى تم استقبالها اليوم، عمودين من الجرانيت الوردى للملك رمسيس الثانى يبلغ ارتفاع كل منهما 6 أمتار، ويزن كل عمود 13 طنا، حيث سيتم وضعهما على الدرج العظيم ليكون بذلك آخر العناصر المعمارية الضخمة التى سيتم وضعها على الدرج العظيم.

وأشار الدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير، إلى أن تلك القطع تضم 54 قطعة أثرية من مجموعة الملك توت عنخ أمون، تحتوى على مجموعة من الحلى والقلائد الذهبية، وكذلك تمثال من الخشب المذهب يصور الملك توت عنخ آمون على ظهر فهد، حيث يظهر الملك واقفا، وساقه اليسرى تتقدم يمناه على قاعدة مستطيلة الشكل مثبتة على ظهر الفهد، ويمسك الملك فى إحدى يديه بعصا، وفى الأخرى يمسك بمذبة، ويرتدى الملك التاج الأبيض لمصر العليا، وعلى جبينه الصل المقدس وعقد عريض يغطى صدره وكتفيه وينتهى بصف من حبات الخرز.

كما تحتوى تلك القطع على مجموعة أخرى متميزة تنتمى إلى عصور مختلفة، تبدأ من عصر الدولة القديمة حتى عصر الدولة الحديثة، أهمها تمثال مزدوج لكاتب معبد أتون فى تل العمارنة للمدعو مرى- رع، والذى تغير اسمه بعد ذلك إلى مرى أتون، ويحتوى التمثال على العديد من الدعوات والألقاب موجودة على لوح الظهر بتفاصيل ملونة بالأزرق، وكانت قد عثرت عليه البعثة الهولندية الإنجليزية من عدة سنوات فى سقارة، وأخيرا مجموعة مميزة من المخزن المتحفى بتل اليهودية عبارة عن أوانى فخارية وعملات فضية ومجموعة من التماثيل المعدنية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، أن عملية استلام ونقل الآثار تسير طبقا للجدول الزمنى المحدد، وطبقا لسيناريو العرض الخاص بالمتحف، والذى من المقرر افتتاحه العام المقبل، مضيفًا أنه تم نقل أيضًا 47 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية بالهرم، ليصبح بذلك إجمالى عدد القطع التى تم نقلها للمتحف الكبير 1053 قطعة خشبية، لافتًا إلى أنه تم عمل تقرير لكل قطعة منفصلة على حدة لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة، وقام فريق المرممين من المتحف المصرى الكبير بأعمال التوثيق والترميم لجميع القطع، وأن عملية تغليف ونقل القطع الأثرية تمت على أعلى قدر من الكفاءة، وطبقا للمعايير العلمية المتبعة فى تغليف ونقل الآثار.

وأضاف د. زيدان أن القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ أمون تم إدخالها إلى معمل ترميم الأخشاب ومعمل ترميم الآثار غير العضوية، حيث ستخضع إلى أعمال الترميم والصيانة من قبل فريق عمل متخصص من مرممين مركز الترميم لكى تكون جاهزة للعرض عند افتتاح المتحف.

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