شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للجامعات يوافق على تطبيق الاختبارات الإلكترونية على الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه اليوم السبت 19-9-2020، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وحضور رؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

فى بداية الجلسة، عبر المجلس عن عظيم شكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ودعمه اللامتناهى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، والذى يؤكد أن تطوير منظومة التعليم الجامعى يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على:

1- خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من تكليفات الرئيس بتطبيق الاختبارات الإلكترونية على جميع طلاب الجامعات

2- زيادة أعداد المنح للحصول على درجة الماجستير، إلى 20 منحة والدكتوراه إلى 5 منح لطلاب دول حوض النيل، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة أعداد المنح المقدمة للطلاب المبتعثين من الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة طلاب دول حوض النيل.

3- خطط تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالجامعات والمدن الجامعية للعام الدراسى 20/21.

4- استراتيجية تطوير برامج التعليم الجامعى لموائمة الوظائف المستحدثة والأكثر شيوعا حتى عام 2050.

5- توسيع تطبيق نظام التعليم الهجين ليشمل الطلاب المنتسبين.

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6- معايير أفضل جامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد وأفضل جامعة واجهت تداعيات فيروس كورونا وأفضل موقع إلكترونى لجامعة والمقدمة من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي.

7- اللائحة الاسترشادية الموحدة (مرحلة البكالوريوس) لكليات الطب البيطرى بالجامعات الحكومية والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعديلات التشريعية المرتبطة بهذا الشأن.

8- تشكيل لجنة وضع الامتحانات ولجنة تسيير ومتابعة الكنترول الخاص بالمسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الثانوية (نظام الثلاث سنوات) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات ) ودبلوم المعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية للعام الجامعى 2020/2021.

9- تقرير اللجنة العليا للتنسيق ومراجعة مراحل التنسيق الثلاثة ونتائج تقليل الاغتراب.

وقدم المجلس الشكر للدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا السابق، للدور الكبير الذى بذله خلال فترة توليه رئيس الجامعة، متمنين التوفيق له خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر، انتهى مكتب التنسيق من أعمال توزيع طلاب الثانوية العامة للمرحلتين الأولى والثانية وذلك فى ضوء شروط وقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى والأعداد المقررة للقبول.

وشهدت هاتين المرحلتين ترشيح نحو 152304 طالبا خلال المرحلة الأولى، وتم ترشيح نحو 246727 طالبا خلال المرحلة الثانية، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب فى المرحلتين نحو 399031 طالبا، وما تزال مرحلة استقبال الطلاب فى المرحلة الثالثة جارية، والتى تتضمن الطلاب الناجحين فى الدور الأول والطلاب الناجحين فى الدور الثانى، ومن المتوقع أن يتقدم فى هذه المرحلة نحو 190 ألف طالب.

وستوافى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تباعا الإعلان عن أعمال المراحل الأخرى والشهادات المعادلة والشهادات الفنية.

ومن المتوقع إعلان نتائج تحويلات (تقليل الاغتراب)، خلال الأيام القادمة.