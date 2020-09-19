شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع العاملين في مركزين للشباب تغيبوا في الفتره المسائيه بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين بالفترة المسائية بمركز شباب الشرقاوية والفرنواني للشؤون القانونية للتحقيق في تغيبهم عن العمل في أوقات العمل الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم.

جاء ذلك بناء على تقرير لجنة المتابعه الذي اعدته لجنة المتابعة الميدانية لمراكز الشباب برئاسة هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية بمتابعة 12 هيئة شبابية منها ابو الغيط وباسوس وابو المنجا والشرقاوية والفرنوانى ودمنهور شبرا وشبرا البلد وسليم والوحدة والحرية والسماع .

واسفرت المتابعة عن عدد من الملاحظات ومنها ان الهيئات مفتوحة والعاملين متواجدين والمنشآت والمرافق والملاعب بحالة جيدة من النظافة والاهتمام بالاجراءات الاحترازية كما تلاحظ نشاط كرة قدم في الملعبين بمركز شباب سليم والوحدة وتابع تدريب كاراتية وكنغوفو وكرة قدم في شبرا البلد وفي مركز شباب الحرية والسماع بروفات عرض مسرحى ورفع اثقال وكمال اجسام

في حين وجد مركز شباب الشرقاوية والفرنوانى مغلق ولا يوجد احد من العاملين في الفترة المسائية وتم التأكيد على ضرورة مراجعة سجل الايرادات والمصروفات بالخرقانية والاخميين والتنبية على جميع الهيئات بان تفتح ابوابها وتكون نظيفة والتسجيل في السجلات المالية والادارية والانشطة المختلفة وتفعيل لوحة الاعلانات بشروط العضوية والالتحاق واهم قرارات مجلس الادارة واسماءهم والعاملين ومسؤولياتهم وفترات عملهم وراحتهم الاسبوعية واعادة توزيع العاملين المكدسين في ادارة شباب طوخ على المراكز التي بها عجز في العمالة .