شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف الكبير يستقبل 54 قطعة من مقتنيات توت عنخ آمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أن «المتحف» استقبل مجموعة من القطع، تضم ٥٤ قطعة اثرية من مجموعة الملك توت عنخ امون تحتوي علي مجوعة من الحلي والقلائد الذهبية وكذلك تمثال من الخشب المذهب يصور الملك توت عنخ آمون على ظهر فهد. ويظهر الملك واقفا، وساقه اليسرى تتقدم يمناه على قاعدة مستطيلة الشكل مثبتة على ظهر الفهد.

ويمسك الملك في إحدى يديه بعصا، وفي الأخرى يمسك بمذبة. ويرتدي الملك التاج الأبيض لمصر العليا، وعلى جبينه الصل المقدس وعقد عريض يغطى صدره وكتفيه وينتهي بصف من حبات الخرز.

بالإضافة الى مجموعة اخري متميزة تنتمي الى عصور مختلفة تبدأ من عصر الدولة القديمة حتي عصر الدولة الحديثة أهمها تمثال مزدوج لكاتب معبد أتون في تل العمارنة للمدعو مري- رع والذي تغير اسمه بعد ذلك الي مري اتون، ويحتوي التمثال علي العديد من الدعوات والألقاب موجودة علي لوح الظهر بتفاصيل ملونة بالأزرق.

كان قد عثرت عليه البعثة الهولندية الإنجليزية من عدة سنوات في سقارة يتميزان بتقنية فنية عالية من حيث الملامح والملابس والتفاصيل الممتازة لباروكات الشعر المستعار وصدريات الزينة والملابس ذات الثنايات (البليسيه).

واخيرا مجموعة مميزة من المخزن المتحفي بتل اليهودية عبارة عن اواني فخارية وعملات فضيه و مجموعة من التماثيل المعدنية.

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