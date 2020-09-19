شكرا لقرائتكم خبر عن حظر «تيك توك» يحل لغز التوتر بين أمريكا والصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم إن حظر تطبيقي «تيك توك» و«وى تشات» الصينين من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر «خطوة غير مسبوقة» من شأنها أن تحل لغز التدهور السريع للعلاقة بين واشنطن وبكين .

وأصدرت الإدارة الأمريكية قرارها أمس بمنع تطبيقات «تيك توك» و«وي تشات» في الوقت الذي صارت فيه الصين بؤرة التركيز الأكبر في الانتخابات الأمريكية، مما أثار ردود فعل سريعة من جانب الصين التي اعتبرت الإجراء الأمريكي «تنمرا»

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن هذا القرار هو الأول من نوعه والذي سعت فيه الولايات المتحدة إلى عرقلة الوصول إلى تطبيق يعمل من خلال شبكة الانترنت .

وردا على إعلان وزارة التجارة الأميركية، اتهمت الصين اليوم السبت واشنطن بـ«التنمر».

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، إنها تتخذ إجراءات غير محددة للرد على حظر تنزيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة وحجب التطبيق الصيني «وي تشات».

وأضاف البيان: «الصين تحض الولايات المتحدة على التخلي عن التنمر والكف عن أفعالها الخاطئة والالتزام بجدية بقواعد وأنظمة دولية منصفة وشفافة».

وأضاف البيان: «إذا أصرت الولايات المتحدة على اتباع مسارها الخاص، فسوف تتخذ الصين إجراءات ضرورية بشكل حازم لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية»، حسبما نقلت «فرانس برس».

ووصف مسؤولو الإدارة الإمريكية هذا الحظر بأنه «ضروري» لحماية الأمن القومي الأمريكي ولمنع بكين من استغلال هذه البرامج التطبيقية لجمع بيانات المستخدمين أو بث دعاياتها .

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واستدركت الصحيفة بأن هذه التدابير جلبت انتقادات سريعة من المدافعين عن «الحريات المدنية» أو حتى من منافسي «تيك توك» مثل «انستجرام»

ومن جانبهم قام المسؤولون عن تطبيق «ـيك توك» بالشراكة مع شركة«أوراكل» المتخصصة في التكنولوجيا في الولايات المتحدة لتجنب الحظر الأمريكي له، غير أن الرئيس رونالد ترامب قام بحظر التطبيق من متاجر تحميل التطبيقات .