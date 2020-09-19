شكرا لقرائتكم خبر عن السينما الجزائرية في الحلقة الأولى من برنامج «الفن السابع» على نايل سينما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرض أولى أولي حلقات برنامج «The7th art» أو «الفن السابع»، على شاشه نايل سينما، في العاشرة مساء اليوم السبت.
وسوف تتناول الحلقة تاريخ السينما الجزائرية ومراحل تطورها، وأهم صناع هذه السينما، وأهم الافلام التي تناولت تاريخ الجزائر.
وسيكون ضيف الحلقة الناقدة صفاء الليثي، ومن الجزائر بالفيديو الناقد الجزائري عبدالكريم عبدالقادر.
يذكر أن البرنامج يأتي ضمن خطة تطوير قناة نايل سينما في ثوبها الجديد
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الوضع في مصر
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اصابات
101,641
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