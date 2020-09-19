شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: أناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح.. كفانا بناء عشوائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف «مدبولي»، خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، السبت، أنه «كفانا بناء عشوائي، ده كلفنا كتير، الدولة حريصة أن كل رقعة تمتد ليها أيادي التنمية والتعمير».

واستمع «مدبولي» إلى شرح من وزير الإسكان أشار خلاله إلى أن هذا المشروع يتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية، موزعةعلى 1194 عمارة، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو 2021، لينضم إلى مشروعات الإسكان التيتخدم محدودي الدخل والشباب، من خلال توفير المسكن اللائق لهم، وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه نموذجا للوحدات السكنية في المشروع، وأشاد بسرعة وجودة التنفيذ.

كما تابع رئيس الوزراء موقف تنفيذ مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يتم تنفيذه بمدينة بدر، في ضوء تخطيط الحكومة للانتقال العام المقبل.