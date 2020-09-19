شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه طوخ بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعطى أحمد الوزيرى، رئيس مدينة طوخ بالقليوبية، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب الجديده بطوخ. وقام «الوزيرى» يرافقه رضا قنديل، رئيس الوحدة المحلية بقرية بلتان، وبحضور عضو بالمكتب الفنى بالشركة المنفذة لمشروع توسعة محطة مياه طوخ، ببدء التشغيل التجريبي لتوسعة محطة مياه طوخ بطاقة إنتاجية 69 ألف متر مكعب في اليوم، لتكون إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة 138 ألف متر مكعب في اليوم، بهدف تغطية جميع قرى مركز طوخ. التشغيل التجريبي لمحطة مياة طوخ التشغيل التجريبي لمحطة مياة طوخ التشغيل التجريبي لمحطة مياة طوخ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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