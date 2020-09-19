بمشاركة 100 شاب وفتاة.. تطهير شاطئ الأنفوشي من البلاستيك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار تشجيع المبادرات والفعاليات التي تهدف الي حماية البيئة وتحت رعاية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قام فريق مبادرة (بانلاستك) بتنظيف وإخلاء شاطئ الانفوشي من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة وخاصة البيئة البحرية . وتأتي المبادرة ضمن حملات توعية مكثفة على الشواطئ المصرية تستهدف حجب البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر عن طريق تنظيف الشواطئ وايضا بتنظيم ورش توعية وندوات للتحذير من مخاطر التلوث البلاستيكي. وتم تنفيذ فعاليات اليوم بالتعاون مع وزارة البيئة وبنك القاهرة وجمعية أصدقاء البيئة وقامت وزارة البيئة وجمعية أصدقاء البيئة بإهداء صناديق مخلفات لشاطئي رأس التين وستانلي. كما قامت شركة (بريق) لإعادة تدوير المخلفات بتجميع تلك المخلفات البلاستيكية لإعادة تدويرها وشارك في الحملة أكثر من ١٠٠ شاب وشابة ومن المعروف إن البلاستيك احادى الاستخدام يتسبب في ضرر واسع وتهديد لحياة الكائنات البحرية من خلال قتلها وخنقها للأسماك ومعظم الكائنات الاخري بسبب خفة وزنه ولونه الجاذب لتلك الكائنات كما ان سهولة تنقل بقايا المخلفات البلاستيكية عبر مجارى الأمطار والصرف الصحي يؤثر سلبا علي منظومة الصرف بشكل عام الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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