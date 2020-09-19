شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها الأول.. محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020، والتي بدأت السبت وتختتم يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، حيث تعقد الامتحانات في 23 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.

وبحسب بيان، اطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة سهام يوسف، والتي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول،وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح،والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

كما نوهت وكيلة الوزارة عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى الإدارات التعليمية للسبع، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها،مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها، بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها.

وذكرت أنه تم الاستعداد لإجراء الامتحانات امتدادا لاستعدادات امتحانات الدور الأول، مشيرةً إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ،موضحة أنه في حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.