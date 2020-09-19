شكرا لقرائتكم خبر عن شبين القناطر تبدأ الاستعداد لفصل الشتاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة شبين القناطر بالقليوبية، أنه وجه مديرى الادارات ورؤساء القرى بالاستعداد لموسم الأمطار ومواجهة فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه تم البدء في تطهير ورفع كفاءة غرف صرف مياه الأمطار بالمدينة بداية من شارع بورسعيد ومجلس المدينة، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مجدي البكري نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع فنيين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعمال ومعدات مجلس المدينة لرفع ناتج التطهير.

كان «المحمدى» قد عقد اجتماعا مع رؤساء القرى للتنبيه عليهم بضرورة متابعة أي أعمال تتم بالمخالفة سواء داخل أو خارج الحيز العمراني ووقف الأعمال والإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون انتظار رصد المتغييرات، وشدد عليهم برفع مستوى النظافة وحالة الطرق بنطاق كل وحدة وإنارة الشوارع والمتابعة الميدانية بصفه مستمره على جميع الخدمات وعرض تقريرات عليه بأي مستجدات.

كما تم التنبيه على إنهاء مصالح المواطنين وتذليل العقبات والصعوبات أمامهم.

شبين القناطر تستعد لفصل الشتاء

شبين القناطر تستعد لفصل الشتاء

شبين القناطر تستعد لفصل الشتاء