شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تنعي مؤسساها محمد فريد خميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الجامعة البريطانية في مصر، ببالغ الحزن والأسى، مؤسسها ورئيس مجلس الأمناء، رجل العلم والصناعة الوطني محمد فريد خميس، مؤكدة أن ما قدمه لمصر خلال مسيرته العملية سوف يظل باق في وجدان الجميع.

وتقدمت الجامعة البريطانية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل وكل العاملين في مؤسساته الإقتصادية في مصر وعلى مستوى العالم، حيث وافته المنية صباح السبت الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠.

وقالت الجامعة البريطانية :«لقد فقدت مصر قامة وطنية عظيمة، قضت عمرَها في خدمة هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، حيث غيبَ الموت رائدَ الصناعةِ المصرية، محمد فريد خميس، بعدَ صراعٍ مع المرض.. تغمدَ اللهُ فقيدَنا المحبوبَ بواسعِ رحمتِه، وألهمَ أهلَه ومحبيه، الصبرَ والسلوان، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربَنا: إنا لله، وإنا إليه راجعون».