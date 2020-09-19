شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ وزارة التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرارا على مدار الأيام الماضية. ‎‏‎وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية: ‏‎-الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 9 جنيه للكيلو والجزر 8.5 جنيهات والخيار 8.5 جنيه. ‏‎-الباذنجان الرومى 5 جنيهات. ـ الفلفل الرومى 8 جنيهات. ‏‎‏‎-الفلفل البلدى 6 جنيهات ـ الليمون 6 جنيهات. ‏‎-الباميا الخضراء 20 جنيها. ‏‎‏‎-تفاح أمريكي 37 جنيها. Advertisements ‏‎‏‎-كانتلوب «أناناس» 10جنيهات ‏‎‏‎-بطيخ 5،5 جنيه. ‏‎‏‎-الموز المستورد 25 جنيها ‏‎‏‎-العنب 15 جنيها. الوضع في مصر

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ وزارة التموين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.