شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي يتفقد تطوير معصرة الزيوت التاريخية في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السفير الأمريكى، بالقاهرة جوناثان كوهين، بعد ظهر اليوم، مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية والثقافية بمدينة إسنا، واستمع لشرح مفصل حول تطوير معصرة الزيوت التاريخية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، والممتد تاريخها لأكثر من ٥٠٠ سنة، وتقوم بإنتاج العديد من الزيوت الطبيعية للنباتات المختلفة، والتى بتوافد عليها السياح من مختلف الدول لزيارتها ولمشاهدة مكوناتها التاريخية والحصول على الأنواع المختلفة من الزيوت.

مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية بمدينة إسنا، يهدف إلى الحفاظ على عدد من المواقع التراثية بالمركز، وإظهار قيمة التراث الثقافي المتنوع للمدينة، وذلك لتنشيط ودعم حركة السياحة بجنوب الأقصر، بالتعاون بين محافظة الأقصر، ووزارة الآثار، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتم تنفيذ هذا المشروع، في إطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتي مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتم بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة الآثار، ووزارة السياحة، والوكالة الأمريكية للتنمية. ووفقا لسامح سليمة، مسؤول الإعلام بالسفارة الأمريكية، أن المشروع يعمل على ترميم ورفع كفاءة معصرة الزيوت التاريخية، موضحاً أن إعادة تطوير هذه المناطق التاريخية لدعم وتنشيط السياحة للمدينة، وإعطاء السياح الأجانب والزوار المصريين الفرصة لتفقد تلك المعالم التراثية الهامة بصورة أفضل خلال الفترة القادمة.