شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بتعميم معارض «أهلا مدارس» بجميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعميم معارضها «أهلا مدارس» بكافة محافظات الجمهورية، حتى يتمكن جميع المصريين بالمحافظات من الاستفادة من هذه المعارض والتي تقدم أسعاراً مخفضة للأدوات المدرسية.

وقال النائب في بيان صحفي أصدره اليوم، أن معارض أهلا مدارس تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي، وأحيانا ينتقل البعض من محافظة إلى أخرى من أجل الاستفادة من الأسعار المقدمة، لذلك فعلى وزارة التموين إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين.

وتابع النائب: «المعرض حقق نجاحا في السنوات الماضية لذا فإن تعميمه أصبح ضرورة، خصوصا وأن أولياء الأمور ينتظرونه كل عام، مؤكدا أن انتشاره في جميع المحافظات إلى جانب أنه يساعد الأهالي إنه أيضا فرصة للباعة وزيادة حركة البيع».

ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء فترة عمل المعارض حرصا على عدم انتشار العدوى، خاصة أن هذه المعارض تشهد إقبالاً كبيراً.