شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية ترد على أكاذيب أوغلو: تركيا تتشبث بادعاءات لخدمة توجهات أيديولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ حديث وزير الخارجية التركى مع قناة CNN TURK والذى تضمن - من بين إشارات مختلفة - تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.

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هذا، وقد أكد المتحدث الرسمى فى بيان صحفى، اليوم السبت، الرفض الكامل لهذا النهج، منوها إلى أن الاستمرار فى الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أى ادعاء بالسعى لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.