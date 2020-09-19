شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس فى الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي منذ قليل رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، خلال تلقيه العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويمتلك رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، العديد من الشركات، أبرزها مجموعة النساجون الشرقيون، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ أبريل 1940، وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة.
واليوم السابع يتقدم لأسرة الفقيد الراحل بالعزاء، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس فى الولايات المتحدة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.