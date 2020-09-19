شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس فى الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي منذ قليل رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، خلال تلقيه العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمتلك رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، العديد من الشركات، أبرزها مجموعة النساجون الشرقيون، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ أبريل 1940، وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة.

واليوم السابع يتقدم لأسرة الفقيد الراحل بالعزاء، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.