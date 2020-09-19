كيف تؤسس صيدلية فى 10 خطوات؟.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية تسجيل دفعات جديدة من خريجى كليات الصيدلة، يتكرر سؤال "كيف أنشئ صيدليتى الخاصة"؟، وفى هذا الإنفو جراف يستعرض ”الخليج 365” لجمهور الخريجين تلك الخطوات. ـ الحصول على عضوية نقابة الصيادلة بشرط مرور عام على القيد وممارسة المهنة. ـ وجود مسافة لا تقل عن 100 متر عن أقرب صيدلية من مشروعك. ـ لا تقل مساحة الصيدلية عن 25 مترا مربعا "صافى" وارتفاع 2.6 متر. ـ إرسال طلب مسجل بعلم الوصول للمنطقة الطبية التابع لها. يتضمن الطلب: اسم صاحب الترخيص وصورة البطاقة الشخصية والفيش والتشبيه والرسم الهندسى للصيدلية. Advertisements عند وصول الخطاب للمنطقة الطبية يتم تحديد موعد المعاينة الأولى. ـ الانتهاء من الاشتراطات الصحية خلال 8 أشهر ـ تهوية الصيدلية لا تقل عن سدس المساحة الكلية ـ توفير كافة المرافق سواء الكهرباء أو الماء فى الصيدلية ـ عدم تغطية أرضية الصيدلية بأى مواد قابلة للاشتعال













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