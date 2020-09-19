شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مصر السيادى.. عقدة قطر والإخوان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قناة الجزيرة ممارسة دورها البغيض فى دس السم فى العسل، وآخرها ما نشرته على حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي من الادعاء كذبا بشأن نقل أصول ومقرات بعض الوزارات إلى إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة أنه تم نقل هذه الأصول إلى إشراف صندوق مصر السيادى، وهو صندوق مملوك بالكامل لمصر، وتم إنشاؤه بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ولم يتم نقلها إلى ملكية الرئيس الشخصية مثلما صورت القناة الكاذبة.

وهذه ليست المرة التى تكذب فيها القناة القطرية بشأن صندوق مصر السيادى، إذ سبق أن زعمت كذباً أن الصندوق يهدف إلى بيع أصول الدولة وإهدار حقوق الأجيال القادمة، والحقيقة أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادى أكدت أن صندوق مصر السيادى ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وفقاً لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية.

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