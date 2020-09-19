محافظ القاهرة يشهد حفل توزيع أجهزة كهربائية على 50 عروسا من الأولى بالرعاية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حفلا أقامته المحافظة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية العاملة بالقاهرة لتسليم الأجهزة الكهربائية لـ 50 عروسا أولى بالرعاية.

وأشار محافظ القاهرة، خلال الحفل، إلى أنه يأتي في إطار تفعيل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن توزيع الأجهزة الكهربائية على هؤلاء الفتيات يهدف إلى المساهمة في رفع العبء عن أبناء المحافظة في إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مقدماً التهنئة للعرائس ومتمنياً لهم حياة زوجية سعيدة.

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وأكد محافظ القاهرة، على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية مشيدًا بالدور الاجتماعي الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في مصر خاصة مع تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

وأعلن عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، أنه سيتم إطلاق مبادرة برعاية محافظ القاهرة بمناسبة العام الدراسي الجديد تحت عنوان "سعادتي في مدرستي" تستهدف مد 250 ألف طالب وطالبة بالزي المدرسي والشنط المدرسية اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربع وبحضور محمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وعدد من رؤساء مجالس إدارات عدد من الجمعيات الأهلية.