القوى العاملة: الأردن توقف الحجر الفندقي وتستبدله بـ"المنزلي".. الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الحكومة الأردنية، قررت اعتبارا من الأربعاء المقبل، توقف العمل بالحجر المؤسسي الفندقي، واستبداله بحجر منزلي، وعلى المسافر القادم التسجيل مسبقاً على منصة visit Jordan وتوفير فحص PCR بنتيجة سلبية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

من ناحيته، كشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أن وزير النقل الأردني خالد سيف قرر ابتداء من 23 سبتمبر الجاري توقف العمل بالحجر المؤسسي الفندقي، حيث سيفرض حجر منزلي، لافتا إلى أن على المسافر القادم التسجيل مسبقاً على منصة visit Jordan وتوفير فحص PCR بنتيجة سلبية كما هو معمول به حالياً، وهذه المتطلبات مستمرة وضرورية ولا تهاون فيها.

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وقال إنه سيتم فحص المسافرين عند الوصول إلى مطارات المملكة، وفي حال كانت النتيجة إيجابية - لا قدر الله - يعزل المسافر وتقدم له الرعاية الطبية، وفي حال كانت سلبية سيخضع للحجر المنزلي.

وتابع: أما القادم من دول ووجهات حمراء نتيجة فحصه سلبية يحصل على إسوارة إلكترونية في المطار، ويحجر منزليا لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين.

أما القادم من دول ووجهات صفراء نتيجة فحصه سلبية، يحجر منزليا أيضاً لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين.

وحول المسافرين القادمين من وجهات أو دول خضراء قال :" ينتظرون في المطار لحين ظهور نتائج فحصهم عند الوصول، ومن تكون نتيجته سلبية سيغادر المطار ويدخل إلى المملكة دون حجر منزلي ودون إسوارة إلكترونية".