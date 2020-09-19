بـ"بندقية آلية".. ضبط عنصر إجرامي هارب من مؤبد في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، بندقية آلية وكمية من مخدر الحشيش، بحوزة عنصر إجرامي مطلوب ضبطه حال اختبائه بالقليوبية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مُقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، سبق اتهامه في العديد من القضايا والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "استعراض قوة" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وكذا المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "شروع في قتل" بالتردد على دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد 9 طلقات من ذات العيار - 200 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالي.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.