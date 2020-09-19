بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة معامل التحاليل والعيادات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة معامل التحاليل والعيادات بالقاهرة.

ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بسرقة خزينة حديدية "صغيرة الحجم" بداخلها مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، هاتف محمول من داخل فرع أحد المعامل الطبية، - كائن بدائرة القسم.

فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة عاطليّن – لهما معلومات جنائية.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها.

واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط الخزينة " فارغة " بمسكنهما، والهاتف المحمول المستولى عليهما، وأقرا بتمكنهما من فتح الخزينة، وإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

وبتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل معامل التحاليل والعيادات بأسلوب " كسر الباب"، وأقرا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.